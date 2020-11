En Quindío se realizará mesa técnica de turismo para medidas de fin de año

La secretaria de turismo departamental, María Teresa Ramírez, manifestó que en la mesa técnica se espera la presencia de los 12 alcaldes del departamento, el gobernador y la policía de turismo para definir los lineamientos a seguir respecto a la temporada decembrina que se avecina, es por esto que indicó que cualquier medida restrictiva que se pueda generar será concertada y tomada con tiempo para no originar afectaciones como las cancelaciones de reservas en hoteles.

Esperan que para la temporada mengue la curva de contagios y que las medidas que se tomen no tengan no sean tan fuertes para no afectar la reactivación del sector turismo.