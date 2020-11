Algunos caleños insisten en el NO a la Feria de Cali Virtual

Desde los distintos barrios de la ciudad, los caleños se han unido para realizar hoy viernes 13 de noviembre, un plantón frente al CAM en la Plazoleta Jairo Varela, con el ánimo de demostrar su insatisfacción ante la realización de la Feria de Cali virtual y el alumbrado navideño.

Según el veedor Ober de Jesús García, quien no es promotor del plantón, pero está pendiente de las necesidades de la comunidad, dice que gran parte de los caleños manifiestan que hay necesidades más importantes en los que se podrían invertir los recursos, como en el arreglo de vías.

" El plantón se hace con la propuesta de decirle al señor alcalde Jorge Iván Ospina, que el pueblo está inconforme con los dineros que va a invertir en una feria virtual y en un alumbrado, cuando estamos viendo todas las necesidades en la ciudad de Cali, cómo es el hambre, la miseria, la pobreza, la descanses. No hay empleo, se le dio una sola vez, de parte de la alcaldía de Cali, un recurso de alimentos al pueblo y desde que comenzó la pandemia a esta hecha, nunca más se volvió a acordar Jorge Iván Ospina del publo. Necesitamos tapar los huecos de la ciudad, invetir el dinero bien invertido, no malgastarlo, no despilfarrarlo, no utilizarlo en un estadio que no necesita invertirle dinero porque la gente no necesita comer futbol lo que necesita es comer alimentos", comenta García.

Entre los caleños hay oponiones encontradas, porque el sector cultural también necesita inversión, la propuesta de las personas que no están de acuerdo con la feria es que, ese dinero se les de en auxilios económicos y no se invierta en todo un montaje.

Los caleños promotores del plantón comenzarán hoy la recolección de 12 mil firmas para solicitar que no se realice ni la feria virtual ni el alumbrado navideño.