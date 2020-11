Bogotá destino líder de viajes de negocios en Sudamérica

Bogotá ganó en la categoría de Destino Líder de Viajes de Negocios en Sudamérica 2020 de los World Travel Awards, premios que surgieron en 1993 para reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hotelería; y se constituyen como un sello de calidad en la industria.

"Esto se da por las 27 millones de personas que pueden pasar por el aeropuerto el Dorado, por las mas de 24 mil habitaciones de todos los precios y de todas las gamas, pero también porque atrae a todos los eventos nacionales e internacionales. Solo este año ya estamos perfilando mas de 23 eventos internacionales para Bogotá y para el 2021, felicitaciones Bogotá muy merecido", dijo Carolina Duran Secretaria de desarrollo económico.

Bogotá cuenta con más de 25 mil cuartos de hotel, una amplia oferta gastronómica, más de 50 espacios tradicionales y no tradicionales para eventos, y un completo portafolio de empresas profesionales de servicios complementarios, lo que le dio a la capital del país el reconocimiento de ser la única ciudad latinoamericana miembro de Best Cities Global Alliance, entre otras once ciudades alrededor del mundo.

Finamente dieron a conocer desde la Secretaria que gracias al trabajo del Greater Bogota Convention Bureau a partir del 2021 y hasta el 2025 se van a llevar acabo 12 eventos internacionales en la capital colombiana que traerán a más de 22 mil participantes y representan una derrama económica para Bogotá de aproximadamente 81 mil millones de pesos. Entre ellos están Devcon y el Congreso Mundial de Neurocirugía en 2021.