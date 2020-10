Fotógrafos en Cúcuta afectados por la pandemia

El trabajo de los tradicionales fotógrafos de eventos en Cúcuta ha tenido que cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos, en donde no se permiten las aglomeraciones y muchas personas deciden no contratar este servicio para las pocas reuniones.

Reinventar las técnicas y el portafolio de servicios ha sido la prioridad para no desfallecer en esta labor, y garantizar todos los protocolos de bioseguridad para cuidar a los clientes y también evitar un contagio los profesionales que retratan momentos.

Schneyder Mendoza fotógrafo de agencias de prensa internacionales y quien también presta sus servicios para eventos, le dijo a Caracol Radio que la pandemia ha obligado a cambiar los métodos pero que deben seguir mostrando su trabajo.

"La profesión también ha evolucionado a raíz de la pandemia porque ya no se hacen los grandes eventos que solíamos tener, entonces hemos empezado a trabajar de manera personalizada contando con las medidas de protección con trajes y gafas, esto dificulta nuestra labor, pero sigue siendo muy gratificante. Por lo menos para esta fecha de Halloween ya no se hacen los tradicionales estudios donde todo el mundo estaba disfrazado y se hacían muchas fotos, se ha mermado el trabajo y ahora lo que se hace son pequeños estudios en las casas de cada cliente y se realiza cuidadosamente para no tener contacto con los niños, a veces nos toca en espacios cerrados, también en esta fecha que son grados y estamos afectados por esta situación porque siempre teníamos trabajo y hemos disminuido nuestros ingresos nosotros los amantes de la fotografía que siempre hemos retratado a los cucuteños", dijo el líder del gremio.

Lea además:Asobares pide respetar medidas de bioseguridad en fiesta de Halloween

Los más afectados con esta situación son los fotógrafos tradicionales en espacios como el Parque Santander y los estudios fotográficos que tienen todos sus implementos en la sede.