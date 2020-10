Recorrido virtual por la historia de las calles de la ciudad amurallada

Cerca de 300 personas se inscribieron en el Recorrido virtual por nuestras Callecitas, organizado por la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena - SMPC, en alianza con el Museo Histórico de Cartagena – MUHCA, motivados por su deseo de conocer más sobre la historia de algunas calles del Centro Histórico de la ciudad, de una forma divertida y enriquecedora.

Este lúdico plan que promovió el aprendizaje, la apropiación y resignificación del legado histórico, se llevó a cabo luego de superados algunos inconvenientes técnicos que impidieron su realización tal como se había planeado.

Los participantes recorrieron virtualmente 10 callecitas ubicadas en Getsemaní y el Centro Histórico. En cada una de ellas, podían escuchar un relato basado en información bibliográfica, fotos, videos, tradición oral, personajes, mitos, leyendas e hitos urbanos y acto seguido podían apreciar los creativos videos que hicieron los estudiantes de las diversas instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad, que han hecho parte de la Ruta este año. Luego debían responder preguntas en las que se medía el conocimiento aprendido por las personas previamente inscritas.

En esta oportunidad se vincularon a esta iniciativa los colegios: Ciudad Escolar Comfenalco, Montessori, Británico, Centro de Enseñanza Precoz Nuevo Mundo, International School, I.E. Nuestra Señora de Fátima - Policía Nacional, I.E Nuestra Señora del Carmen, I.E Antonia Santos, I.E Tierra Baja e I.E Promoción Social de Cartagena.

Para Katherine Naranjo, una de las participantes de este evento, la Ruta por la Historia de Cartagena es un programa maravilloso que requiere todo el apoyo de los cartageneros para que continúe consolidándose y motivando muchos más ciudadanos interesados en el patrimonio y en la historia que esconden cada una de nuestras calles.

Roxana Segovia, Directora de la SMPC, resaltó el compromiso de la entidad en establecer la Ruta por la Historia de Cartagena como un programa permanente para el estudio y valoración de la historia de la ciudad como elemento clave para fomentar el sentido de pertenencia de los cartageneros, además de generar espacios de inclusión desde el conocimiento.

Los ganadores

- El premio mayor fue de $500.000 y se lo llevó Andrés Berrocal, estudiante del 4to grado del Colegio Montessori, quien aseguró estar muy emocionado por ser el ganador del recorrido. “Yo no me sabía la historia de muchas de estas calles pero para poder participar estudié mucho, investigué y mi familia y profesores me motivaron bastante, diciéndome que soy muy inteligente y que podría ganar”, explica.

- El segundo lugar ($300.000) lo ocupó Loira Sofía Camaño, docente de primaria de la I.E. La Boquilla, quien cuenta que esta experiencia le pareció muy linda, motivadora y exaltó el desempeño de los niños protagonistas en el recorrido quienes a través de los videos contaban las historias de las calles. “Como docente destaco este tipo de programas que fomentan el interés en la historia de Cartagena. Solo así lograremos preservar nuestro patrimonio inmaterial por muchos años más”, mencionó.

- Shalem Sophia Fernández quien ganó $200.000 con el tercer lugar, es estudiante de 5to grado de la Ciudad Escolar Comfenalco y se sintió motivada a participar de esta actividad puesto que siempre le han llamado la atención los nombres de las calles del Centro de Cartagena y quiso saber por qué se llamaban así. “La actividad fue muy divertida. Me encantó”, explicó.