Nueve años de prisión, ratifican condena contra Francisco Valencia

Ratifican condena a 9 años de prisión contra el exesposo de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia por el escándalo de la corrupción en la valorización.

El Juzgado tercero penal del circuito de conocimiento de Armenia ratificó condena de 9 años de prisión e inhabilidad para contratar con el estado de por vida contra Francisco Javier Valencia Salazar, exesposo de la ex alcaldesa de la capital del Quindío Luz Piedad Valencia, luego de ser señalado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación en calidad de cómplice.

Valencia Salazar está recluido desde hace tres años en la cárcel San Bernardo de Armenia donde cumple su condena por el escándalo de la valorización donde se apropió de 10mil millones de pesos con el 10% de anticipo de los contratos.

Cabe recordar que por estos mismos hechos ya fue condenada la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, el contratista Fernando León Diez y están vinculado e imputado el ex alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez y varios exfuncionarios.

Lo más grave es que aunque se conocen están condenas, las obras de valorización en Armenia están abandonadas, solo 3 de las 12 planeadas están terminadas y las demás siguen en líos jurídicos sin solución.