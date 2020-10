Fallo ordena al INPEC traslado de reclusos en Neiva

En el fallo la juez Cuarta Penal del Circuito de Neiva, María del Ochoa, argumenta que las restricciones impuestas por el Inpec para recibirlos, son arbitrarias y vulneran derechos fundamentales.

El mecanismo fue instaurado por el personero de Neiva, Kleiver Oviedo, ante las graves condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos de los privados de la libertad.

Según el Personero, en ese centro, en el momento en que instauró la tutela, había 86 personas. Actualmente hay 93 internos que por orden de un juez fueron privados de la libertad, y se encuentran en calidad de sindicados o condenados

De estos 86 detenidos, 4 fueron condenados, 2, están en detención domiciliaria, y el resto con detención en establecimiento carcelario.

“Este es un centro no apto para garantizar una vida en condiciones dignas, de salud, salubridad y el acceso a la justicia, soportando una carga antijurídica que no les corresponde, puesto, que la privación de la libertad que les recae en este momento, no conllevan bajo ninguna circunstancia, que les sea impuesto a estar en condiciones de hacinamiento”, explicó el funcionario.

En principio, la medida obliga al Inpec a reubicar en un plazo de diez días a los detenidos, pues las instalaciones no cuentan con una infraestructura adecuada para albergar dignamente a los reclusos allí trasladados.