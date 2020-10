Ante las dificultades de la red hospitalaria por el incremento en los casos positivos por COVID-19 en Manizales y Caldas, se ha escuchado la posibilidad de volver a hacer cierres en el sector comercial, hecho que resaltan desde la ANDI que sería catastrófico para la economía de la región.

“Algo que definitivamente no se puede hacer es volver a cerrar, nosotros desde la ANDI y desde los gremios estamos haciendo esa solicitud expresa y es a las administraciones municipales y departamentales, que no se vuelvan a dar más cierres, consideramos que no es pertinente hacerlo, está comprobado que los cierres de la cuarentena no fueron tan eficientes como se pensaron para evitar el contagio y si fueron devastadores en términos económicos”. Resalta Natalia Yepes, gerente de la ANDI en Caldas.

Asegura que la apuesta debe ser al autocuidado y a la convocatoria de la población en general para protegerse a sí mismos y a sus entornos, fortalecer las estrategias de vigilancia y cumplimiento de los protocolos, pero no tener como alternativa los cierres.

