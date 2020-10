Ocupación de camas UCI en Antioquia llegó al 83%

La ocupación de camas UCI en Antioquia para pacientes COVID-19 llegó a un nivel no registrado durante toda la pandemia; el 83.49% de las unidades instaladas ya están ocupadas.

Esta cifra se da, a pesar de que Medellín asegura que tiene 207 camas aún por instalar, pero para el gobierno de Antioquia, lo más responsable es no contar con ellas. Al revelar que en Medellín 31 camas, que la ciudad cuenta como disponibles, no son utilizables al momento, porque no hay personal médico, está en aislamiento o la cama está en mantenimiento.

La ocupación de camas UCI para pacientes se ha visto incrementada principalmente en el Valle de Aburrá, donde Medellín llegó al 88.29%, Bello al 100%, Itagüí al 90.6% y Envigado al 77.78%.

Otra de las regiones en alerta es el oriente de Antioquia, Rionegro que es el segundo municipio con mas camas UCI en el departamento tiene una ocupación del 90%, mientras que La Ceja del 71.43%.

El Urabá y el bajo Cauca, que también tienen camas UCI tienen niveles bajos de ocupación: Apartadó 53%, Turbo 30% y Caucasia 46%.