Tutelatón de contratistas del Distrito por no pago de sueldos

Aunque en las últimas horas muchos de los 36.000 contratistas que desde hace más de un mes no recibían su sueldo por las fallas en la plataforma Bogdata lo recibieron, a otros aún no les consigan sus pagos, por eso anunciaron un paro de brazos caídos y una tutelatón.

“Lo más incómodo del retraso del pago es que nos exigen normal, como si estuviéramos devengando. No tenemos derecho a reclamar nada porque somos amenazados en la no renovación de nuestros contratos. Tengo un mes de atraso de sueldo, he tenido que valerme de plata prestada para pagar el arriendo, los servicios y para tener con qué moverme para ir a mi lugar de trabajo”, manifestó uno de los contratistas.

“Yo, por ejemplo, debo la administración y ya me toca pagar lo del colegio de mis hijos, pero no tengo, uno entiende que la culpa no es de esta administración, pero también deberían poner más de su parte. Ya viene la temporada de diciembre, aunque la plataforma la instaló la pasada alcaldía, es importante que nos den una solución", agregó otra contratista.

Todos los trabajadores afectados están contratados bajo la figura de prestación de servicios, entre los cuales hay médicos, enfermeros, docentes, psicólogos, vigilantes, cocineros, fotógrafos, veterinarios, diseñadores, entre otros.