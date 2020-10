Campesinos también apoyan la protesta de este miércoles 21 de octubre

Fernando Paipilla presidente nacional de Dignidad Agropecuaria, sostuvo que “nosotros los campesinos también hacemos parte del comité nacional del paro, y consideramos que nuestro sector influye en los demás. Nuestro propósito es llegar a soluciones concretas, efectivas y reales para quienes trabajan en el campo”.

Una comisión de agricultores de Boyacá se organizó para unirse a las manifestaciones de este 21 de octubre convocadas en la ciudad de Bogotá, y con esto esperan que el gobierno muestre su mejor voluntar por el campesinado colombiano.

Reiteró que las deudas de los campesinos siguen siendo un peligro para la seguridad alimentaria: “no se han compadecido con las necesidades de los productores, por ejemplo los productores de papa. No podemos seguir con las importanciones de los alimentos que nosotros mismos producimos, un gobierno responsable tiene que proteger a su gente campesina apoyando su producción, pero no lo hacen, siguen importando lo mismo que producimos, y estamos en desventaja”.

Los campesinos no descartan un nuevo paro nacional agropecuario para exigir salvavidas al sector.