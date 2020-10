Investigan ataque a líder social en Villa del Rosario

El hecho ocurrió en horas de la noche en el barrio Fátima del municipio de Villa del Rosario, en donde varias personas en motocicletas llegaron hasta la casa del líder comunal y buscaron que este hombre saliera.

El presidente de la junta de acción comunal Jairo Moreno no hizo caso al accionar de los pitos de la motocicleta y permaneció adentro, sin embargo, los hombres arremetieron contra la fachada de la casa y dispararon varias veces y pintaron grafitis alusivos a una organización armada.

El líder comunal le contó a Caracol Radio que no había tenido amenazas previas y que no entiende el porqué de este hecho al trabajar sólo por el beneficio de los habitantes de este sector del municipio histórico.

"Estando acostado llegaron y nadie en el sector se dio cuenta porque aquí después de las 8 de la noche las calles son solas por el grave problema de inseguridad que tenemos, después le pegaron tres tiros al portón de la casa y lo dañaron, los tiros pegó uno en el tanque y los otros dos en la casa de mi hermana, además dejaron un letrero del EPL en las afueras de la casa, yo llevo 8 años en la junta comunal y nunca he tenido problema con la comunidad, nunca he recibido ninguna amenaza y a mí lo que me gusta es trabajar con la comunidad", dijo el presidente que sufrió este atentado.

Los grafitis del grupo armado fueron borrados por la Policía Metropolitana de Cúcuta, dedicándose varios uniformados de la institución a pintar la fachada de la vivienda.