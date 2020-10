Cerca de $73 mil millones necesita la construcción de la PTAR de Duitama

En el municipio de Duitama, la Contraloría de Boyacá realizó auditoria especial ambiental a las inversiones y el estado actual de la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, esta obra que inició su proceso desde el año 2010, aún presenta inconvenientes donde el “terreno en sí no tiene obras realizadas, se quedó en la fase uno y en este momento se encuentra vacío, solo cuenta con un muro de contención y varios pozos que se alcanzaron a realizar”, afirmó, Lorena Pinzón asesora ambiental y encargada de realizar la auditoria de la PTAR

Según Lorena Pinzón, la empresa indicó que por el fenómeno de la “Niña”, la desestabilización del terreno y algunos cambios en el diseño del caudal, habían suspendido la obra, no obstante, el tiempo fue bastante prolongado lo que generó que el apoyo económico que recibían de la embajada Suiza fuera retirado, dejándolos sin la mayoría de recursos para la construcción.

Luego de esas suspensiones, Corpoboyacá que había entrado a contribuir, pidió la devolución del dinero, pero Empoduitama, manifestó que aún no era posible, “debido a que no había la posibilidad de diligenciar el convenio, a causa de las demandas que presentaba por algunos pagos. El dinero lo metieron en una fiducia donde si le entregaban a Corpoboyacá, no tendrían como responderles a las otras entidades”, indicó la asesora ambiental.

La obra actualmente cuesta alrededor de los $73.000 millones de pesos, lo que ha generado que se toquen varias puertas para el financiamiento del proyecto, pero no han tenido una respuesta positiva.

La problemática ambiental que genera la paralización de esta obra es fuerte, ya que las aguas de la represa pasan por el canal de Vargas y llegan a Nobsa depositándose en el río Chicamocha.