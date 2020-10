Un niño Tunjano de apenas 14 años es la revelación del Chelo en Colombia

Juan Ángel Moreno Cárdenas, ya es considerado como el niño genio del Chelo, y fue uno de los 5 ganadores de del XIX Concurso Jóvenes Solistas 2020, realizado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, exigente certamen liderada por la Orquesta Filarmónica de Cali y la Asociación para la Promoción de las Artes – Proartes, en cual participaron 69 jóvenes solistas de todo el país.

“Es una alegría muy grande, tocar mi instrumento es parte de mis amores. He crecido en una familia de músicos y mis padres me han enseñado la importancia de la disciplina y la perseverancia en esta profesión. Seguiré dedicado a mi instrumento, eso me hace muy feliz”, dijo en Caracol Radio el niño chelista que desde los 5 años, se ha dedicado a aprender su instrumento.

Y es que el niño músico de apenas 14 años, es hijo del reconocido músico, arreglista, productor y compositor Germán Moreno Sánchez, y es el menor de la familia de tres hermanos.

“Juan Ángel tiene una sensibilidad altísima al tocar su instrumento. La presentación que hizo en Cali, es la de un joven a punto de graduarse de música de una universidad”, mencionó el maestro Germán Moreno, padre del chelista.

Agregó que “nos llena de mucho orgullo este tipo de reconocimientos, pues haber sido galardonado en esta oportunidad, es el resultado de una serie de dificultades que pasó al comienzo de la pandemia: por ejemplo, una de las cuerdas del chelo se reventó y no teníamos cómo conseguir una nueva o repararla. Fuimos recursivos todos para que Juan Ángel no se atrasara en sus estudios y en su preparación, pero, él nos demostró que cuando se ama lo que se hace, no existen obstáculos, y su esfuerzo, se ve reflejado en este reconocimiento”.

El galardón fue otorgado por el violinista, pianista y director ruso Guerasssim Voronkov, el cornista principal de la Orquesta Filarmónica de Medellín Gabriel Betancurt y el oboísta principal de la Orquesta Filarmónica del Teatro Nacional de Chile, Jorge Andrés Pinzón.

Y es que no es la primera vez que Juan Ángel, a su corta edad, obtiene una ovación del público y de grandes maestros de la música: el niño músico se robó los aplausos de todo el público en el “Gran Encuentro de Chelistas” presentado en el Auditorio “Fabio Lozano” de la Universidad “Jorge Tadeo Lozano” de la ciudad de Bogotá, en enero de este 2020.

Juan Ángel también estuvo en el Aruba Symphony Festival 2019, que se realizó del 15 al 30 de julio del año pasado, tocando con la orquesta de festival y participando de clases magistrales con grandes maestros de todo el mundo. Dentro del festival se realiza una competición de solistas (Solo competition) el cual contó con 14 participantes de varios países, casi todos mayores de edad y en el cual Juan Ángel resultó ganador.

El niño genio del Chelo, también ha participado en agrupaciones como la Orquesta de Cuerdas de la Fundación “Arce” de Villa de Leyva, Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de la Escuela de Música “Santa María” de Villa de Leyva, Orquesta de Cuerdas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música de Tunja – E.M.T y Orquesta de la Fundación Filarmónica de la ciudad de Tunja.

Juan Ángel tiene claro que su vida, está en el Chelo: “mi familia y yo decidimos que para tener la flexibilidad necesaria para el estudio y disciplina con mi instrumento, un colegio convencional no se adapta muy bien a todos mis requerimientos. Aunque yo soy un adolescente como todos, que juega fútbol y Play Station, y que comparto con mis amigos, no voy a un colegio presencial, voy a un colegio virtual, y así he podido encaminar muy bien mi carrera”.

El músico revelación, le envió un mensaje a todos los niños que aman la música, y que quieren formarse como futuros intérpretes: “el estudio, la disciplina, y el amor por el instrumento es clave para ser un gran músico; no pierdan tiempo, es como oro y se va muy rápido, aprovechen todo para aprender a ser mejores, todos los días hay un nuevo aprendizaje, así que perseveren y amen mucho a sus instrumentos”.