"No hubo consenso sobre clases de alternancia en Piedecuesta": egresados

Se han conocido versiones divididas sobre la alternancia de clases en Piedecuesta en el que padres de familia y egresados de varias instituciones aseguran que no ha habido democracia para decidir si quieren o no llevar a sus hijos a las aulas.

Barrancabermeja ya puede abrir bares

Ana Milena Lancheros, egresada de la sede A del colegio Faltriquera, de Piedecuesta, desmintió la versión de la Secretaría de educación al decir que todos los padres de familia están de acuerdo en la alternancia de clases, tras una reunión que se tuvo en el que no asistieron todos.

"Quieren hacer clases cuando ya no se puede hacer nada, cuando se está en el pico más alto, llaman a los papás de algunas veredas, no de todas, solo llaman a los que están de acuerdo, no todos están de acuerdo, no hay democracia, hubo una reunión donde no estaban los docentes, ni todos los padres de familia".

Plantón de trabajadores de Parques Recrear

Dijo que a estas alturas, próximos a terminar año escolar no deberían llevar a los estudiantes a clase para exponerlos al contagio del COVID - 19, ya que no cree que los protocolos de bioseguridad implementados en la institución evite que los menores contraigan el virus.