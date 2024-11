Con acción popular buscan que alcaldía de Armenia intervenga guaduales en la comuna 10

ARMENIA

Vecinos de la comuna 10 exigen atención al deterioro de guaduales que amenaza las viviendas en Armenia

En Armenia, Quindío, Samuel Agudelo Echeverri habitante de la Comuna 10 ha elevado su voz de protesta, denunciando la falta de mantenimiento en los guaduales de esta zona.

Según el ciudadano, el deterioro de estas áreas naturales está empezando a afectar seriamente la propiedad privada del sector, generando preocupación entre los residentes. Samuel Agudelo manifiesta también haber interpuesto una acción popular en el Juzgado quinto administrativo del Circuito de Armenia y no haber recibido respuesta aun por parte de las autoridades correspondientes.

Líder comunal

Le cuento que hace siete meses de posesión me he dirigido en diferentes oportunidades al Departamento Administrativo de Planeación con el objetivo de que se realice el mantenimiento de los guaduales de la Comuna 10, dado a que estos se encuentran en un estado de deterioro, lo que está conllevando a que se afecte la propiedad privada de los habitantes de barrios como Mercedes del Norte, La Castellana, se ponga en riesgo su integridad por la falta de mantenimiento.

Nos hemos dirigido en varias veces a través de derecho de petición al Departamento Administrativo de Planeación, recibiendo permanentemente negativas por falta de cuadrilla. Un departamento que tiene 200 contratistas se escudan en que no tienen contratistas para realizar el mantenimiento. Además de eso, pues he convocado a mesas de trabajo a las cuales el Departamento Administrativo de Planeación no ha asistido, lo que me ha llevado a que interponga una acción popular para que sea un juez quien le ordene a la Administración Municipal el mantenimiento de los guaduales de la Comuna 10, dado a que pues se está vulnerando un derecho colectivo, un derecho colectivo que se llama medioambiente sano y pues la Administración lo está vulnerando al no realizar un mantenimiento adecuado a los guaduales de Armenia.

Respuesta alcaldía de Armenia

Desde la oficina de planeación de Armenia sostienen que avanzan en la contratación para intervenir guaduales

El director del departamento administrativo de planeación Diego Ramírez aseguró que se incrementan las solicitudes en ese sentido debido a la temporada de lluvias.

Destacó que cuentan con el presupuesto y por eso avanzan en el proceso de contratación para generar la atención respectiva.

“Los guaduales ahora que se incrementa la temporada invernal, pues también se nos incrementa a nosotros a nivel de Departamento Administrativo de Planeación las solicitudes, porque el guadual como es un material vegetal que se renueva muy rápidamente, entonces crece de una manera vertiginosa que hace que genere muchos conflictos con las redes de energía, alcantarillado y de igual manera genera conflicto con el tema habitacional”, señaló.

“Ya tenemos precisamente la partida presupuestal, ya estamos en proceso de contratación de todas estas cuadrillas, lastimosamente no por tiempo no se pudo hacer, pues más rápidamente, pero ya darle un parte de tranquilidad, que ya vamos a contratar y ya vamos a arrancar con todos estos cronogramas”, puntualizó.

Fue claro que son receptivos a las quejas ciudadanas con el fin de brindar las garantías a la comunidad.