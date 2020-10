Sicarios asesinan a una mujer en Soledad

Sin identificar permanece en las instalaciones de Medicina Legal el cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años que fue asesinada en la tarde de este martes, en Soledad.

Los hechos se registraron en la calle 13 con carrera 13 del barrio La Esperanza cuando la mujer aguardaba en vía pública y dos hombres en moto se acercaron hasta donde estaba, y sin mediar palabra, uno de ellos le propinó dos impactos de bala a la altura de la cabeza.

Lea también: Furgón choca contra pared de conjunto residencial Parque 100

La víctima, quién vestía una licra negra, suéter blanco y tenis azules, no portaba ningún tipo de documentos y los vecinos de sector dicen no reconocerla como habitante de la zona, por lo que no se ha podido establecer su identidad.

Con este caso ascienden a 35 las mujeres asesinadas en lo corrido de este año en el departamento del Atlántico. Los últimos casos registrados fueron los de María Alejandra Alvarado, en Malambo, y Madeleine Montes en Baranoa, ambas por impactos de bala