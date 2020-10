El 40 % del café recolectado en Risaralda ha sido de baja calidad

Con preocupación, desde Dignidad Cafetera dieron a conocer que de los cuatro millones de arrobas de café que se esperan recolectar en Risaralda durante esta segunda cosecha del año, los caficultores van en la mitad del proceso; sin embargo, el 40 % de lo recolectado no ha madurado por completo, generando que el grano no alcance los estándares de calidad necesarios para acceder a los buenos precios que se están pagando actualmente.

"No ha podido salir con la calidad que se esperaba entonces no se han aprovechado los buenos precios. La calidad del café se ha dado con un término de café 'paloteado', que no cuaja lo suficiente el fruto", mencionó el representante de Dignidad Cafetera en Risaralda, Duberney Galvis.

Entre las causas principales para que ese fenómeno se esté registrando en el departamento se encuentran las condiciones climáticas, la falta de fertilizantes y el desgaste de los suelos.

Se estima que esta cosecha cafetera de fin de año se extienda hasta diciembre y genere ganancias cercanas a los 400 mil millones de pesos; sin embargo, según este panorama, la cifra podría ser muy inferior a la proyectada.

