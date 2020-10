Alcaldía no recibirá la obra de la intersección del terminal

Después de pocos días de darse la apertura de los tres puentes vehiculares que se construyeron en la intersección en la terminal de transportes de Cúcuta, la administración municipal ha hecho reparos en la falta de culminación de las obras complementarias que permiten el funcionamiento al 100% de estas estructuras.

Los reparos se hicieron directamente a la interventoría encargada de la obra después de una inspección de la alcaldía, evidenciando retrasos en algunos procesos e inconformismo en otros que ya fueron instalados por la Unión Temporal encargada de la construcción.

El alcalde de Cúcuta Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, le dijo a Caracol Radio que no se puede recibir inconcluso este proyecto que están pagando los cucuteños por concepto de valorización.

"Entender que la obra la recibimos ya en proceso de construcción, ya no era momento de decir que por que el puente no cubre por este lado como son las críticas de los ciudadanos y que tienen que dar unas vueltas injustificables, ese en estos momentos no es el problema, los puentes están terminando con una serie de problemas que aspiramos sean resueltas, yo no voy a recibir una obra mediocre, hay problemas en la señalización, hay problemas en las barandas, hay problemas en la seguridad, hay problemas en la iluminación, hay problemas en la salida de los buses por que lamentablemente las actas de inicio no aparecen y entonces no se conciliar con los vendedores internos de la central de transportes todas estas situaciones; el acceso a Atalaya que está que se cae o que se derrumba, allí construyeron unos gaviones que no se llaman gaviones, esos son canastillas metálicas con piedra redonda que han generado todo tipo de problemas y que es absurdo de como las obras pública se hacen sin ética, sin estética y sin lógica", afirmó el mandatario.

Yáñez Rodríguez reiteró que desde el principio de su administración tuvo un espíritu de conciliación con la interventora encargada del proyecto, y que desde hace 6 meses se entregaron planos que buscan mejorar los espacios y crear un parque en donde este el Indio Motilón y el Ferrocarril.

Finalizó que se buscará crear un manual de las obras y espacio público que sea aprobado por el concejo y este contemplado en Plan de Ordenamiento Territorial POT para "evitar las obras mediocres y obras que se están cayendo como el CDI de Cormoranes que se está cayendo encima de un canal de aguas negras al frente de cuatro mil familias, eso es vergonzoso, esos son los dineros públicos que debemos defender y el alcalde se va a poner en la raya".