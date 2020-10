“Pareciera que no estuviéramos en una pandemia”: Alcalde de Villa de Leyva

Villa de Leyva es considerado un atractivo turístico en el departamento, sin embargo, la aglomeración de visitantes presentes en el puente festivo, dejó con gran preocupado al mandatario del municipio, Josué Javier Catellanos.

“Lo que vemos es que el municipio tiene una dinámica comercial altísima, hemos tenido un sin número de turistas, que la verdad nos deja muy preocupados, porque pareciera que no estuviéramos en una pandemia o que la gente no le tuviera miedo, pareciera que la gente no piensa en su salud”, expresó el alcalde del municipio.

Ante esta situación, las secretarias de turismo, cultura y salud se unieron para hacer la verificación del respectivo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y los conceptos básicos de saneamiento ambiental, “a la fecha hay más de 127 establecimientos habilitados aprobados para funcionar, y 200 con concepto aceptable que están sujetos de verificación entre 8 y 15 días”, indicó Josué Javier Castellanos.

Según el mandatario, cerca del 70% fue la ocupación de los hoteles en el municipio, sin embargo, en Villa de Leyva se ubican más de 2.500 fincas de veraneo, “que en su mayoría fueron habitadas” dijo, Josué Castellanos. Por eso, se hace un llamado a la comunidad a actuar con responsabilidad en estos tiempos de pandemia.