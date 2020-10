Afortunadamente la granada no explotó cuando pasamos encima: policía herido

Luego del ataque con una granada por parte de dos sujetos en medio de una persecución en el barrio Lucero, el patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jader Ternera recordó el momento, que describió como un suceso difícil y de miedo.

De acuerdo con sus declaraciones, en medio de la persecución no hubo tiempo de frenar cuando los sujetos arrojaron la granada, por eso Ternera agradece que el explosivo no haya estallado justo en el momento cuando pasaron al lado de este sino después, dejándoles heridas leves.

"Veíamos la granada en el piso, pero como íbamos a velocidad, no podíamos parar, no podíamos ir a otro lado, sino pasar por donde ella, afortunadamente no explotó. La motocicleta tiene un baúl y eso me protegió porque yo iba en la parte de atrás de la moto y si no hubiese sido así, tal vez tendría más esquirlas", aseguró en su relato.

El patrullero agregó "enseguida uno piensa lo peor que puede pasar y en Dios porque es el único que nos protege" y finalmente dijo que todavía piensa en ese momento, pues su vida estuvo en peligro.

El patrullero fue dado de alta junto con su compañero, quienes se recuperan en casa de las leves heridas y el impacto del explosivo.

Entre tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de los responsables del hecho, quienes se despojaron de su ropa, cerca del lugar de los hechos.