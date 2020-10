“No estábamos de fiesta”: concejal Álex Flórez

El concejal de Medellín por Independientes, Álex Flórez Hernández, aclaró los hechos del siniestro vial que sufrió junto a su conductor en la camioneta asignada por el Concejo de Medellín que quedó en pérdida total. Este accidente se dio en la vía de Bolombolo, a la altura de Caramanta allí el vehículo se fue a una quebrada el lunes 5 de octubre en horas de la noche, el accidente apenas se conoció este jueves después de que en redes sociales varios usuarios afirmaran que esto se dio por consumo de alcohol:

“Realmente las condiciones no eran óptimas para desplazarse a esa hora y en un descuido nos salimos de la vía, la camioneta se volcó, cayó sobre unas piedras, la camioneta quedó en pérdida total. No se había ingerido ningún tipo de alcohol no estábamos de fiesta, yo estaba atendiendo unos compromisos personales”, afirmó el concejal

El Concejo de Medellín, está a la espera del informe de la aseguradora para esclarecer los hechos, hay que aclarar que los vehículos oficiales solo pueden ser usados para actividades relacionadas con las labores propias de un concejal y no para temas personales como sucedió en este caso.