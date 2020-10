Lecturas por teléfono, una compañía para los adultos mayores en la pandemia

Henry Álvarez Durango, es coordinador del Parque Biblioteca José Horacio Betancur en San Antonio de Prado, la cual hace parte de las 26 bibliotecas públicas de Medellín que tuvieron que cerrar por la pandemia.

Henry al igual que los promotores de lectura continuaron trabajando a distancia, en especial en un programa en que los ciudadanos pueden llamarlos y escoger un libro que quieran que les lean al otro lado del teléfono. A esta iniciativa, se sumó doña Eugenia Escovar de Barrera, una mujer de 91 años que ha encontrado en estas lecturas una compañía para pasar el confinamiento y a la que Henry lleva 192 días llamando para leerle fragmentos:

“Con doña Eugenia he tenido de las experiencias más bonitas en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, ha sido muy bello lo que le he compartido le he leído historia y leyendas del mundo, hasta fragmentos de Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Manuel Mejía Vallejo, Julio Flórez y se que le han encantado muchas de esas lecturas”, afirmó Henry Álvarez en conversación con Caracol Radio Medellín

Por su parte, Eugenia Escovar expresó que gracias a este sistema se ha sentido más acompañada en la pandemia:

“Todo lo que me ha leído ha sido corto pero verdaderamente muy agradable, me dejan enseñanzas y cosas para comentar. Es un rato de compañía y es muy satisfactorio saber que alguien lo llama a uno y se preocupa así sea en un corto tiempo por dar compañía y alegría”, manifestó Eugenia

Aunque la red de bibliotecas públicas de Medellín reabrirá la mayoría de sus sedes, para las consultas y la promoción y de lectura, este programa seguirá funcionando. En la Biblioteca San Sebastián de Palmitas se puede apartar un espacio entre las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el 300 698 25 15.