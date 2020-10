Piden no aplicar pico y placa a motociclistas empleados en Cartagena

Fenalco y el sector productivo han presentado formalmente a la Alcaldía de Cartagena múltiples solicitudes desde que la medida de pico y placa, tanto para automotores como motocicletas se instauró en el territorio en 2007, motivado por los problemas que la restricción ha ocasionado al comercio y en general a las actividades productivas formales, como son la disminución de las ventas, incumplimiento de pedidos, pago de horas extras, ampliación de plazos de rotación de cartera y subcontratación entre otros.

Fenalco pide reconsiderar a quienes prestan servicios a las empresas y las utilizan como medio de transporte personal, de manera que los cobijen las excepciones siempre y cuando porten su carné o documento que los acredite como empleados activos de una unidad económica o afiliada al régimen contributivo de salud o el código QR que con la pandemia se ha actualizado por virtud de la inscripción de las empresas y sus empleados en el sistema de la alcaldía.

Sobre el Día sin Moto, el gremio propone que se hagan rotaciones y que no solamente sean los viernes teniendo en cuenta que es un día muy importante para el comercio. “Las quincenas y sus pagos no siempre concuerdan que fue desde antaño una de las razones más importantes que se han esbozado para la escogencia de los mismos”, manifestó Fenalco.

“Con la llegada del COVID, frente a las necesidades que impone el aseguramiento de las condiciones de salud, las motos para transporte individual de las empresas y el servicio de domicilio son más necesarias que siempre, no permitirles circular, sería un golpe adicional a las menguadas economías de los comercios y restaurantes que han encontrado en los domicilios una alternativa para no cerrar, e inclusive, muchas empresas y empleados han hecho esfuerzos para adquirirlas para ese fin” indicó Mónica Fadul Rosa, directora de Fenalco Bolívar.