Concejo de Cartagena pide explicaciones sobre medidas de reapertura

Junto con varios de sus colegas, el concejal del Partido de la U, César Pión radicó una proposición para citar a debate de control político a la Secretaría general del distrito, Diana Martínez Berrocal, para socializar los criterios y bases sobre las cuales se definieron las medidas para la reapertura de varios sectores que estuvieron paralizados por el COVID- 19 y las alternativas que se están estudiando para los sectores que aún siguen a la espera.

Pión explicó que la intención del Concejo es revisar medidas como la reapertura de Playa Azul, la restricción de motocicletas los viernes, el levantamiento del pico y cédula, entre otras y determinar qué incidencia pueden tener en la recuperación de la economía de la ciudad y plantear posibles alternativas para favorecer a todos los sectores y personas. Además de las eventuales consecuencias que las mismas pueden tener en materia de salud.

“Lo que estamos haciendo es simplemente un ejercicio. A nosotros no nos socializaron esas medidas y por eso preguntamos y citamos a la Secretaria General que es la que coordina todas las decisiones de la administración. Hay que dejar claro que no se trata de una persecución simplemente queremos saber cómo se tomaron estas medidas y colaborar, técnicamente, en lo que se pueda para favorecer a todos los sectores y que no se actúe de forma aislada”, expresó.

La mesa directiva de la corporación anunció que en próximos días dará a conocer la fecha para la realización del debate.