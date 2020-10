Cerrados establecimientos nocturnos por no cumplir medidas de bioseguridad

En los últimso días los operativos para regular el cumplimiento de las medidas de bioseguiridad se han incrementado en Cali, debido al aumento de casos de contagio por Coronavirus. Es así como el subsecretario de Seguridad Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, reveló que durante el fin se semana se cerraron 5 establecimientos de entretenimiento nocturno y un motel.

Durante el fin se semana se visitaron más de 60 lugares entre sitios de entretenimiento para adultos, bares, discotecas, restaurantes.

Fueron cerrados 6 de los lugares visitados de manera indefinida hasta tanto no comprueben que pueden mantener los protocolos. Se encontró que no tomaban la temperatura, hoy había lugares de desinfección, no garantizaban el distanciamiento y en su interior presentaban condiciones de salubridad deprorables, según la Secretaría de Salud.

A esto se le suma la suspensión de 7 supermercados de mediana y grandes superficies por presentar irregularidades en los protocolos de bioseguridad. El subsecretario dijo que los operativos van a continuar y serán más estrictos con el cumplimiento