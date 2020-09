Hospital Sogamoso E.S.E responde a quejas e irregularidades contractuales

En un formato de veeduría expedido en Sogamoso, se encuentra plasmada la respuesta a las 17 quejas por acoso laboral que ciudadanos han presentado hacia el subgerente financiero, Jesús Salamanca, en el cual especifica:

“A lo que la gerencia del Hospital contesta:

En lo recorrido del año 2020 el Comité de Convivencia Laboral del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E ha recibido 17 quejas por parte de funcionarios y trabajadores en misión.

De estas, 12 quejas fueron interpuestas en contra del funcionario Jesús Antonio Salamanca Torres por funcionarios del Hospital y trabajadores en misión vinculados mediante empresas temporales por presuntas conductas de acoso laboral”

Sin embargo, la gerente de la entidad Sheyla Fanory, dijo que ella no había dado respuesta al documento el cual era una acción de falta de respeto al buen nombre del Hopital y sus funcionarios. “Lo que quiero realmente quiero dar claridad es que yo nunca he firmado absolutamente nada, de gerencia no ha salido ningún comunicado refiriendo a lo que este tipo de publicaciones expresa. Eso lo contestó el Comité de Convivencia y la oficina de Talento Humano, ese derecho no llegó a gerencia”. Manifestó la gerente.

Ante la situación, Jesús Antonio Salamanca respondió: “Debo manifestar que en ningún momento he sido notificado de las supuestas quejas, que en ningún momento se ha generado ningún tipo de acoso laboral, más bien lo que se ha venido adelantando es un trabajo juicioso en beneficio en toda la comunidad sogamoseña”.

Por otro lado, sobre la divulgación de irregularidades en temas de contratación, Sheyla Fanory, expresó: “hay 243 contratos. En el momento que yo entré a la institución ya se habían adelantado 200 contratos, es decir que al día de hoy se han adelantado 43 contratos y a todos éstos me he ceñido a darle cumplimiento por medio de la ley 03 de 2014, donde está contemplado las modalidades de contratación”.