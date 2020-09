Gremios económicos insisten en regular los pasos fronterizos

Los gremios económicos de la región insistieron al Gobierno Nacional en revisar la propuesta de pensar en la reapertura de la frontera bajo ciertos parámetros para poder reactivar diversos sectores.

El presidente de Asocambios Carlos Luna dijo a Caracol Radio que “la frontera está cerrada por los puentes, pero para la ilegalidad siempre ha estado abierto el paso de factores que han desestabilizado áreas de vital importancia para la vida de los residentes del lado colombiano”.

“Están pasando miles de personas por las trochas, sin ningún control sanitario y muchos menos migratorio. Lo que queremos que la gente vuelva a los puentes. Con controles de salud pública por COVID-19 y también en temas de seguridad”, dijo el empresario.

“Acá no se trata solamente de la visión de Migración Colombia que es importante y fundamental. Si no se abre la frontera las ZESE quedaran tendidas porque no habrá posibilidad que algún empresario cumpla con esa normatividad. Y ya vimos que un alto porcentaje de empresarios no la han podido cumplir” indicó el dirigente gremial.

En Norte de Santander crece la expectativa sobre lo que pasará el 1 de octubre cuando está proyectada la apertura de las fronteras en Colombia.