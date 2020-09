Subsidio de salud que otorgará el Gobierno no cayó bien en el gremio

El subsidio que el Gobierno nacional brindará en diciembre al sector de la salud, principalmente, a enfermería está entre 800 mil y 1.300.OOO, pago que no cayó tan bien en las enfermeras de la región, ya que aseguran es muy poco el ingreso.

Además, que no se incluyó a personal que se arriesga al contagio como profesionales en servicios generales, entre esos, camilleros y celadores.

"Lo que ha nosotros nos indigna es que no se haya tenido en cuenta a compañeros de servicios generales, celadores, camilleros y la cuota que va dar el Gobierno en diciembre, es muy poco a comparación de todos los gastos que hemos tenido, porque cuando no hubo transporte sufragamos gastos de transporte particular".

Mary Flórez, representante de la salud, indicó que necesitan elementos de bioseguridad al interior de su trabajo y para movilizarse por fuera como, trajes anti fluidos y caretas especializadas.

Flórez dijo que se necesitan más tapabocas N95, las caretas especializadas que permiten respirar mejor y solamente les suministran las batas de protección y no les dan los trajes antifluidos, qué son los que impiden el contagio del COVID- 19 cuándo laboran en las entidades médicas .

Se espera que con esta petición, las entidades médicas del área metropolitana brinden más elementos de bioseguridad, ya que, para cuidarse de su salud han tenido que invertir en estos elementos con su propio sueldo.