Hernández pide disculpas por apoyo a Cárdenas

Las denuncias de contratación de personas allegadas a asesores del despacho del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, sin tener en cuenta el concepto de meritocracia, generó otra crítica de su antecesor Rodolfo Hernández Suárez.

En un espacio a través de Facebook, Óscar Jahir Hernández, director de la Liga, el movimiento político del exalcalde, leyó un listado de contratistas de la administración que fueron vinculados gracias a recomendaciones de personas allegadas a Cárdenas. "Hay mucha gente que está esperando su respuesta, ingeniero", expresó.

"Mil disculpas porque el responsable soy yo", expresó el exmandatario. Antes había reiterado que el alcalde no volvió a contestarle el teléfono; habló de nuevo de la falta de diligencia para continuar con varios proyectos que dejó su gobierno.

Hernández Suárez reveló que la alcaldía de Bucaramanga firmó un contrato con la fundación Progresa para el Desarrollo cuyo representante legal es Rodrigo Cala Pulido. "Si me quedó callado me vuelvo cómplice. Hay 28 contratistas por $350 millones con lo cual hacemos canchas de especificaciones olímpicas". El exmandatario dijo que 24 de esas personas son de regiones diferentes a Bucaramanga. "No encontraron gente de aquí. No entiendo eso. Eso se llama traición a los electores".

