Multas pico y placa en Bogotá: ¿Desde qué día las pondrán?

Muchas preguntas ha dejado para los capitalinos la nueva medida de 'Pico y placa' en la ciudad que inició desde el pasado 22 de septiembre de 2020.

Por una parte, la administración distrital tomó la decisión para disminuir la congestión, y promover el uso eficiente de los vehículos privados.

Así pues, de acuerdo con el decreto 208 del 21 de septiembre se estableció que, desde la publicación del mismo se tendrán 15 DÍAS de pedagogía en los que no se podrán comparendos. Inicialmente serán pedagógicos.

Los primeros días de octubre se empezarán a aplicar la multa por transitar que será de 15 SMMLV, que equivalen $438.000.

Recuerde que con esta restricción, los días pares no podrán transitar los vehículos terminados en placa par y los días impares no podrán transitar vehículos con placa impar. Las motocicletas están exentas de esta medida.

El pico y placa será para vehículos de servicio particular entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. y entre las 3:00 p.m. a 7:30 p.m.