Denuncian agresión y desaparición de un soldado en un batallón en Medellín

Una mujer identificada como Yessica Parra Beltrán denunció hoy que su hermano, el soldado William Segundo Parra Beltrán, presuntamente recibió una brutal agresión por parte de un cabo, por negarse a la orden de cumplir dos horas más de guardia después haber terminado su turno.

Los hechos, de acuerdo con la denuncia pública, habrían ocurrido en el Batallón de Artillería N4 en Medellín, el viernes 25 de septiembre.

"No quiso acatar la orden de permanecer como centinela, le pegaron brutalmente y luego de eso el cabo dio la orden de que lo vistieran de civil y lo tiraran a la calle. Ya han pasado 24 horas desde entonces y no hemos sabido nada de él", dijo la hermana del soldado.

La familia se enteró del caso a través de un compañero de William Segundo, quien llamó a informar sobre el problema que este había tenido con el cabo.

Este joven de 19 años, con residencia en Sincelejo, fue alistado para el servicio militar en una jornada de reclutamiento que adelantó el Ejército en la capital sucreña y le faltaban cinco meses para finalizar su incorporación.

"No es justo que no se nos entregue información sobre su estado de salud o de su paradero, si él está ofreciéndole un servicio a la patria. No se justifica que lo tiraran a la calle", comentó Yessica.

Los familiares del soldado realizan oraciones y plegarias para que se esclarezcan los hechos y aparezca sano y salvo.

RESPUESTA DEL EJÉRCITO

Luego de ser consultado por Caracol Radio, el Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima Dvisión del Ejército Nacional, se pronunció en su cuenta de Twitter: "Sobre un presunto hecho de maltrato a un soldado del Batallón de Artillería N4, ordené al Comandante de la Cuarta Brigada enviar al Sargento Mayor de esa unidad para iniciar las indagaciones y confirmar o desvirtuar los hechos. Nuestra premisa es el bienestar de nuestras tropas".