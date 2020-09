Buscan joven que desapareció hace seis días en Girón

Se trata de Roger Menjure, de 21 años, un artista de de Hip Hop que reside en Girón, Santander, quien desapareció el pasado 19 de septiembre en el sector del Poblado.

Su mamá , Eliana Michel , está desesperada buscando a su hijo, pues no tiene conocimiento de lo que le pudo haber pasado, también, asegura que el joven no había recibido amenazas de ningún tipo.

"El siempre ha sido un buen muchacho, nunca toma, no fuma, no es de rumbas, siempre que sale se reporta, se comunica conmigo. La última vez que hablamos fue cuando me llamó a decirme que estaba en la azotea de un amigo ayudándole a limpiar, luego, lo volví a llamar y su celular no tenía señal, tengo fé de que lo voy a encontrar".

La progenitora asegura que antes de su desaparición no hubo ningún altercado familiar que lo hiciera salir de su casa, además, la Policía no da razón de su paradero.