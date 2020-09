Periodista señala a rector de la Uniguajira como autor de amenazas

Katia Ospino, periodista radicada en el Cesar, denunció que el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles, sería quien habría mandado a amenazarla de muerte con un mensaje que recibió en la tarde del pasado lunes 21 de septiembre a través de WhatsApp.

En diálogo con Caracol Radio, Ospino indicó que eran las 2:43 de la tarde cuando recibió el mensaje que advertía que su hijo de 11 años quedaría huérfano.

"Al preguntarle que quién me escribía y que no fuera cobarde, la persona me envió una nota de voz respondiéndome que no era ningún cobarde y que si no terminaba conmigo, lo hacía con mi hijo", señaló Ospino.

La periodista aseguró que "mis sospechas van en contra del rector de la Universidad de La Guajira ante las investigaciones periodísticas por corrupción que vengo desarrollando desde hace ocho meses y que cambiarán la historia de esa institución".

Ospino agregó que ya hay una denuncia formal ante las autoridades y que un equipo conformado por fiscales de Bogotá y de Valledupar ya adelantan las pesquisas.

"Todo el material ya está en manos de las autoridades y de otras personas en varias partes del país para garantizar su publicación de llegar a sucederme algo", aseveró. Advirtió que no es la primera vez que recibe amenazas y que actualmente cuenta con un esquema de seguridad.

"La nota de voz con la amenaza tiene acento de una persona venezolana, por lo que las autoridades deben esclarecer quién está contratando a bandas del vecino país para amedrentarme", añadió.

A través de su cuenta en Twitter, el rector de la Uniguajira, Carlos Robles, señaló que "la Fiscalía debe de investigar las amenazas contra Katia Ospino. De mi parte la denunciaré ante esa entidad por sus publicaciones injuriosas".

Caracol Radio intentó comunicarse con el rector pero no contestó las llamadas telefónicas.