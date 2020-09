Juez negó medida de aseguramiento contra director de la CRQ

En audiencia virtual en el proceso que adelanta la Fiscalía 20 seccional en contra del director de la CRQ José Manuel Cortes Orozco por los presuntos delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros, falsedad en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en los contratos 171 y 178 suscritos en 2007 y 2008 relacionados con el diseño de un software.

La Fiscalía había solicitado medida de aseguramiento no privativa de la libertad y el Juez cuarto Penal municipal de control de garantías, Freddy Mondragón, resolvió que la urgencia no es necesaria por hechos antiguos ante la falencia de la Fiscalía que después de 13 años realiza una imputación, por lo que determinó que la medida no es necesaria.

El abogado del director, Jorge Mario Bolívar, manifestó que la contraloría no ha tenido reproche, ni hallazgos que evidencien detrimentos patrimoniales de la CRQ. Agregó que la fiscalía no ha aportado ninguna prueba que sustente el factor de la obstrucción. Resaltó que no entiende por qué la Fiscalía después de este tiempo solicita la medida.