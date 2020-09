Más de 8 mil personas volvieron a las playas en Santa Marta

Más de 150 operativos se han desplegado en diferentes playas de Santa Marta luego de la reapertura de estos escenarios. Las autoridades del Distrito reportan el ingreso de 8.118 personas durante el fin de semana de Amor y Amistad.

De acuerdo al balance, las dos playas más visitadas por samarios y turistas nacionales son El Rodadero y Playa Blanca. Desde su reapertura el pasado 18 de septiembre, la Secretaría de Gobierno y autoridades del Distrito, permanecen en estos sitios para garantizar el orden y cumplimento de los protocolos de bioseguridad establecidos para evitar el contagio del covid-19.

Por otra parte, desde la gerencia del Centro Histórico, a cargo del secretario de promoción Social, Andrés Correa, se han dispuesto todos los recursos necesarios para asegurar las medidas de distanciamiento, a través del control de aforo, la realización de tareas de desinfección y la vigilancia a las labores económicas de los vendedores informales y carperos.

En la misma línea, en el horario nocturno se han estado adelantando visitas de control a los establecimientos gastronómicos que ya abrieron sus puertas, y así, articuladamente con las secretarías de Movilidad, Seguridad, Gobierno y Promoción Social, se ha inspeccionado de cerca el cumplimiento de las normas de higiene y bioseguridad, que aseguren total tranquilidad a los comensales y visitantes del comercio local del Centro Histórico.

LAS VISITAS EN MINCA

De acuerdo con el reporte entregado por la gerencia turística de Minca, a cargo del director del Inred, Edgar Martínez, más de 1500 personas ingresaron al corregimiento de Minca durante el fin de semana de reapertura turística.

Se registró el ingreso a Minca de 170 vehículos, entre particulares, transporte especial y motocicletas, los cuales fueron desinfectados y sus ocupantes sometidos a controles de bioseguridad, sin que se presenten aglomeraciones de bañistas, ni el denominado 'turismo de olla'.

Restaurantes, hoteles, hostales y locales comerciales, han abierto sus puertas paulatinamente al público, en la medida que van recibiendo la resolución por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.

LO QUE DICEN LOS BAÑISTAS

Los samarios aseguran que volver a las playas es una bendición que los ha recargado de buenas energía en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus. Así es el caso de Lina Pallares, residente de la ciudad, quien fue la primera persona en bañarse en el mar.

“Me siento como si me hubiera ganado la lotería, como buena samaria me encanta el mar, pero después de tanto tiempo uno veía esos días sabrosos como para ir a la playa, pero no podíamos ir. ¡Ahora voy a ser la primera en entrar hoy!”, afirma en tono efusivo.

Destaca la facilidad que tuvo para ingresar al link de la Alcaldía para apartar el cupo y hacer la reserva de ingreso a la playa sin ningún inconveniente.

LOS LUNES SE CIERRAN LAS PLAYAS

La Alcaldía Distrital establece que a partir del lunes 21 de septiembre y los primeros días hábiles de cada semana se llevarán a cabo labores de oxigenación y limpieza en las playas habilitadas, por lo que se exhorta a los prestadores de servicios turísticos de cada sector a vincularse a estas jornadas, con el fin de continuar las fases de aplicación de protocolos de bioseguridad en las diferentes playas.