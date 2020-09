¿Cómo avanza la reactivación del comercio en el centro de Medellín?

Luego de un cierre total en el que 20.000 locales formales y 13.000 puestos informales permanecieron cerrados en el centro de Medellín, hoy la zona tiene un balance positivo en materia de reactivación. En Medellín Hoy por Hoy habló Mónica Pabón, Gerente del centro

"Todavía falta mucho, pero estamos generando nuevas estrategias como un Plan Navidad que sea muy atractivo para las personas. No creo que esté circulando toda la cantidad de personas que circulaban por el centro antes de la pandemia, pero estamos aproximadamente en un 70%. Estamos tratando de montar unas ferias temporales para las ventas informales, para que diciembre no nos coja con aglomeraciones en espacio público. Tener esa posibilidad, con todos los protocolos de bioseguridad, es la meta que nos hemos puesto" afirmó la Gerente

Según Pabón La Candelaria no ha estado en el puesto número uno en cantidad de contagios, pero sí ha tenido el mayor número de contagios por persona, debido al número de personas que transitan por allí:

"Llevamos 6 meses en esto y hay personas que todavía no saben cómo se usa el tapabocas, no saben cómo lavarse las manos, no guardan el distanciamiento, entonces el tema de la pedagogía ha sido fundamental en el centro", agregó