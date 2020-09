“Pico y placa es una solución a corto plazo”: experto en movilidad

El experto en movilidad, Dario Hidalgo destacó el regreso de la medida de Pico y Placa, sin embargo aseguró que es una medida que sirve en el corto plazo pero que es necesario buscar la forma de evolucionar.

“Hay dos temas importantes para recordar y es que el 85% de los bogotanos no se mueven en carro y el pico y placa es una medida que sirve en corto plazo para reducir la congestión pero hay que pensar en evolucionar el pico y placa a un cobro de congestión de verdad y no solo pagar por circular”.

Según el experto, los sábados las personas "hacen las vueltas familiares" y puede tener un impacto en el comercio pero es importante para la congestión, y aseguró que la pandemia es una excusa para no utilizar el transporte público.

“Es una excusa que puede considerarse válida desde la perspectiva de los usuarios de transporte particular, pero se ha demostrado que con tapabocas y con evitar hablar en el transporte público, no sería un sitio de alto contagio, sin embargo con el pico y placa no subiría el número de usuarios en Transmilenio, hay gente que tiene dos carros o pueden usar el servicio de taxi”. Explico Dario Hidalgo.

Para Hidalgo, el uso de un carro con tres personas -para poder quedar exento de pico y placa-, será un ejercicio interesante y se podrá saber si los bogotanos pueden organizarse para utilizar mejor los vehículos.