Martes 15 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El padre de familia que reprendió a su hija a correazos en Armenia porque participó de las manifestaciones la semana pasado dijo que no se arrepiente de su actuación aunque hubo reconciliación.

Norvely Restrepo padre de Karime Restrepo la joven de 19 años que aparece en un video en redes sociales en diálogo con Caracol Radio explicó que “yo no me arrepiento ni me arrepentiré de mis actuaciones, no sabía que me estaban grabando, pero de todos modos mi hija no obedeció porque ya habíamos hablado que no fuera a la zona de la protesta por todo lo que podía pasar pero allá me la encontré y la corregí”

Y agregó “después de ese momento hubo reconciliación porque ella aceptó sus errores y hablamos sobre el particular, yo tengo que velar por mi hija, porque una judicialización le puede dañar su hoja de vida, para estudiar, trabajar o incluso para salir del país”

Finalmente envió un mensaje a los padres de familia para que estén más pendientes de sus hijos en especial en estos momentos difíciles en el país.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

No paran los homicidios en el departamento del Quindío, en las últimas horas en el barrio Cajones del municipio de Circasia fue asesinado Juan Camilo Ortiz de 24 años de edad en el hecho según la policía resultó lesionado Brandon Jaramillo de 19 años de edad luego del ataque de sicarios en esa localidad.

Tráfico de estupefacientes principal razón de los hechos de sicariato en Armenia

Precisamente el tema de los homicidios en la capital quindiana registra aumento de dos casos puesto que en el mismo periodo del año anterior se registraron 32 casos y este van 36. Según el comandante de la Policía del Quindío, Coronel José Luis Ramírez, el ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes es una de las razones de la problemática. En Quimbaya, Tebaida, Montenegro y Circasia se evidencia reducción de este delito.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

A la cárcel fue enviado Luis Horacio Ramírez Medina luego de que una fiscalía adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Quindío le imputara los delitos de actos sexuales con menor de catorce años y acceso carnal abusivo con menor de catorce años ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Tebaida.

Los hechos según la Fiscalía se dieron a conocer por una llamada anónima al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la que se indicó que todo ocurrió en La Tebaida durante los años 2018 y 2019, cuando el hoy judicializado habría efectuado tocamientos en las partes íntimas de tres menores de edad de 7, 9 y 10 años de edad A la última víctima presuntamente la accedió carnalmente en múltiples ocasiones en su casa.

Según se estableció durante la indagación adelantada por el ente acusador, el imputado es comerciante de productos comestibles, con los cuales presuntamente atraía a las niñas bajo la excusa de regalárselos y, cuando ellas llegaban a reclamarlos, él al parecer aprovechaba para abusar sexualmente de ellas.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Las autoridades del Quindío avanzan en las investigaciones para esclarecer la fuga de dos delincuentes de los calabozos de la Sijín de la policía

5 vehículos y 3 motocicletas que habían sido hurtados en la región fueron recuperados por la Policía en el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En el Quindío, Hay alerta de la autoridad ambiental por la presencia de serpientes en la pista del aeropuerto internacional del Edén en Armenia.

Y es que durante inspecciones técnicas que CRQ ha realizado a la terminal aérea, encontraron una serpiente boa constrictor que fue trasladada al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la corporación

Carlos Ariel Truke, subdirector de Regulación y Control Ambiental de la CRQ, explicó que todo obedece a dos factores, uno en el municipio de La Tebaida donde hace varios años fueron liberadas serpientes que se han reproducido en este sector y lo segundo la mala disposición de residuos que incrementa la presencia de ratas que son el alimento preferido de estas culebras.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Dos emergencias provocadas por incendios se presentaron en las últimas horas en Armenia y el municipio de La Tebaida.

En el caso de la capital del Quindío la conflagración se registró en un taller en la carrera 23 con calle 15 de la ciudad. Según el reporte del Capitán Edgar Arenas, comandante del cuerpo oficial de Bomberos, las personas del taller manipulaban pintura y labores de soldadura sin las respectivas medidas de seguridad y la combinación de estos elementos generó la emergencia

Cuatro de los cinco lesionados presentaron afectaciones por inhalación de humo y otro de los lesionados resultó afectado por quemaduras de segundo grado

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El Ministerio de salud reportó 66 nuevos casos de COVID_19 en el Quindío. Ya son 2.131 casos confirmados con coronavirus, así mismo Se registran las muertes de dos hombres de 50 y 85 años de edad con comorbilidades en estudio, la cifra de fallecidos llegó a 64 personas en el departamento.

Precisamente en redes sociales es tendencia un video donde un joven creador de videos graciosos y actuados recorre algunos sectores de Armenia donde obliga a usar el tapabocas en tiempos de pandemia.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La multinacional de autopartes de motos UMA se instalará en la zona franca del Quindío en el municipio de La Tebaida donde generará 700 empleos en el departamento.

Rafael Gaviria representante legal del grupo UMA Colombia manifestó que la idea es invertir 35 millones de Dólares en la planta de ensamble en una región que por su ubicación califican de estratégica para su negocio.

De acuerdo con cifras de Andemos, el auge que ha tenido el uso de las motocicletas en Colombia es de gran relevancia, en total, son más de 8,9 millones de colombianos los propietarios de una moto, es decir, que estos vehículos de dos ruedas representan 58% del parque automotor del país.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En Armenia un concejal decidió por cuenta propia tapar los huecos que hay en las vías de esa ciudad, esto debido a que la alcaldía no ha podido iniciar el proceso de reparcheo.

El concejal de la ciudad Cristián Fernández dio a conocer que ya son diez los huecos que han intervenido pues la malla vial de varios sectores se encuentra en mal estado. La gestión inicialmente fue con recursos propios donde la primera de las intervenciones en el barrio el Placer tuvo un costo de 500 mil pesos. Agregó que se han sumado habitantes de los sectores afectados por la situación y diferentes empresas privadas.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Crear una gran Mesa Intercultural en el interior de la universidad del Quindío, que propenda por la interacción democrática y participativa en el escenario académico es uno de los propósitos de los líderes estudiantiles del alma mater ante el primer encuentro con el gobernador del departamento Roberto Jairo Jaramillo luego de levantar la huelga de hambre.

Así mismo estructurar un plan piloto para la gratuidad en las matriculas de la Universidad del Quindío es otra de las conclusiones de Mesa de Concertación entre huelguistas y Gobernación

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

29.000 tracto camiones, carros, buses y motos han atravesado el túnel de la línea en su primera semana de operación, el recorrido en moto es el preferido por los curiosos que buscan conocer esta mega obra, escuche en minutos la crónica sobre cruzar el túnel en motocicleta.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia sostiene que contrario a la percepción ciudadana se realizan jornadas de limpieza

Caracol Radio consultó al gerente de la entidad, Jorge Iván Rengifo, sobre el abandono que se evidencia en algunos sectores de la ciudad y manifestó que realizan las labores de mantenimiento en parques y separadores viales. Respecto a los andenes donde se presenta invasión de la vegetación, indicó que corresponde a secretaría de infraestructura o los dueños de los lotes donde se presenta la situación.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En deportes, el director general del Imdera, James Padilla García, confirmó que el Cúcuta Deportivo jugará en el estadio Centenario de Armenia los seis partidos restantes de la fase todos contra todos de la Liga Betplay Dimayor 2020, tras llegar a un acuerdo contractual con la dirigencia del equipo motilón en cabeza de su presidente José Augusto Cadena.

La primera jornada en la que el Cúcuta oficiará de local en el estadio Centenario será el martes 22 de septiembre, a las 7:40 p.m., ante el Deportivo Cali por la novena fecha de la liga. El onceno motilón también tendrá juegos en Armenia ante Santa Fe, Deportes Tolima, Envigado, Junior y América de Cali, todos a puerta cerrada.