“No entiendo que es una persona prioritaria para poder salir del país”

Juan Manuel Arias Peláez, es un joven de 28 años que viajó a Madrid, España para realizar una maestría en la Universidad de San Pablo, estando allá inició la pandemia por lo cual sabía que debía esperar para su traslado, aun cuando ya terminó su posgrado, sin embargo, teniendo presente las nuevas oportunidades de traslado a Colombia, desde junio realizó una reserva para el 5 de septiembre, pero este vuelo fue cancelado y ahí empezó su odisea.

“Una vez que le cancelaron el vuelo, él se hizo inscribir en el Consulado para un vuelo de los que están haciendo humanitarios, le dijeron que listo que primero tenían un vuelo para el 9 de septiembre, luego le escriben y le dicen que tienen un vuelo para el 10 de septiembre, entonces él estuvo esperando porque de todas maneras le avisaban, como no le comunicaron nada, llama al Consulado y le dicen que no ha sido tenido en cuenta porque lo de él no es urgente”, explicó Julieta Peláez Mejía, madre del joven.

Por su parte, Juan Manuel Arias Peláez, manizaleño en España, señalan que los únicos vuelos comerciales posibles en este momento, son por Estados Unidos, pero no cuenta con la visa para ingresar a este país y que, por parte del Consulado, solo le dijeron que los vuelos programados ya estaban llenos y que él no tiene prelación para ser parte de uno de estos.

“No entiendo qué es una persona prioritaria para poder salir del país, ya que yo soy estudiante, no tengo derecho aquí a trabajar; como también es conocido el precio del euro contra el peso colombiano ha crecido mucho en los últimos meses, los recursos ya me escasean, donde estoy viviendo ya me encuentro un poco apretado, pagar las cuentas se dificulta un poco, son situaciones difíciles y ya no sé qué más hacer”. Expresó.

Dijo también que ha solicitado apoyo por parte de la Embajada de Colombia en España y a su vez, la madre de Arias Peláez ha hablado con la aerolínea y ha enviado solicitudes al gobierno colombiano, pero al momento no ha habido respuesta de alguna entidad.

Resalta además que el caso de su hijo no es el único por lo que señala: “necesitamos decir que las personas colombianas están pasando hambre, están viviendo en un parque, no pueden regresar al país”, y espera le den alguna respuesta que le indique cuáles son las medidas que deben tomar para lograr que Juan Manuel pueda volver a su hogar.

Lea También: En tiempo de pandemia se ha hecho seguimiento a 635 intentos de suicidio

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180AM.