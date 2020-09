Fiscalía imputó cargos a ex secretaria de salud de Cúcuta

En un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación se informa que este ente imputó cargos a 4 personas que habrían participado en la celebración irregular de un contrato para abastecer a los centros hospitalarios de Cúcuta con insumos médicos para enfrentar el COVID-19.

Se trata de tres exfuncionarios y un contratista los cuales fueron presentados ante un juez de control de garantías, y se les imputó los cargos de celebración de contratos y contratación sin cumplimiento de los requisitos legales.

Las personas involucradas son la ex secretaria de salud del municipio María Constanza Arteaga Hernández, dos ex funcionarios de esta entidad Elberto Meza Mora y Gely Paola Torres Garibello, y al contratista José Nicolás Alvarado Meza los cuales no aceptaron los cargos en un contrato de 1.081 millones de manera directa y con un presunto sobrecosto en el valor unitario de los productos a adquirir.

En el comunicado se especifica que la investigación es en el contrato 543 del 15 de abril del 2020 celebrado de manera directa con José Nicolás Alvarado Meza quien es sobrino de Elberto Meza Mora, quien proyecto el concepto técnico para supuestamente favorecer a su familiar. Además Gely Paola Torres Garibello haría el análisis financiero para supuestamente garantizar el direccionamiento de la contratación y se desempeñó como supervisora. Todo esto presuntamente avalado por María Constanza Arteaga Hernández.