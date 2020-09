“El alcalde debe aclarar cómo fue que llegó el famoso informe causa raíz"

Ante los últimos sucesos conocidos, como el informe de las reaseguradoras que advierten de errores en el diseño, construcción y verificación en Hidroituango, la concejala de Medellín, Paulina Aguinaga, afirmó en Caracol Radio Medellín que las acusaciones del alcalde Daniel Quintero sobre un presunto ocultamiento de información son supremamente graves y deben ser sustentadas:

"El alcalde debe sustentar con argumentos, en qué se basa semejante afirmación. También debe aclarar cómo fue que llegó a manos del gerente el famoso informe causa raíz, que supuestamente estaba oculto. También se deben realizar todas las investigaciones disciplinarias del caso, porque el contenido del informe es muy grave, como que supuestamente se había escondido de manera intencional", afirmó la concejala

Aguinaga agregó que EPM ha sido pasiva frente a eventuales incumplimientos de contratistas y no emprende las acciones a tiempo:

"Creo que esta crisis no es coyuntural, sino estructural, porque no es solamente Hidroituango. Insisto, son los negocios internacionales, es la fusión de UNE-Millicom, son las últimas obras de infraestructura que ha hecho EPM y es hora de retomar el rumbo en algunos aspectos", agregó

La concejala además advirtió que no se ajusta a la realidad del proyecto la afirmación de la alta dirección de EPM, en el sentido de que actualmente los riesgos de Hidroituango son únicamente jurídicos, y no técnicos:

"A pesar de que, financieramente, Hidroituango ya no es rentable para EPM, hay que terminarlo por dos razones. Uno, porque no podemos dejar en riesgo a esas comunidades aguas abajo y dos, porque hay que mitigar las pérdidas"

Según Aguinaga lo conveniente en este momento es la contratación de una Auditoría Forense internacional al proyecto Hidroituango, que incluya la etapa precontractual, contractual y de ejecución, de todos los contratos de diseño, asesoría, interventoría y construcción:

"Muy importante que se contrate una firma internacional, que no tenga intereses en lo local y que no pueda quedar en medio de este fuego cruzado que estamos viendo hoy, que todos salen a atacarse y al final no se dan cuenta que la empresa es la que está de por medio", concluyó