Alcaldes desautorizados por el gobierno para mantener controles de COVID-19

Decepcionado y preocupado se mostró el Alcalde del municipio de Chinácota José Luis Duarte al ser desautorizado por el Gobierno Nacional para mantener la restricción en el ingreso a esa población turística.

El mandatario en diálogo con Caracol Radio se mostró preocupado por las decisiones que se han determinado con relación a la restricción que venía aplicando para ese destino.

“Con tristeza recibo la decisión, donde se me pide levantar las medidas, queda uno con los brazos cruzados, pero prima la salud por encima de la parte económica. Sé que esto es importante pero no más importante que la vida”, dijo el Alcalde.

Expresó que “el mensaje para mis paisanos es que vamos a cuidarnos, eso es de responsabilidad, que sea un autocuidado con toda la madurez, con toda la precaución porque ya nos toca solos a nosotros”.

Advirtió que “no tenemos capacidad de respuesta para el COVID-19 pero uno no entiende como se nos ordena el desmonte de las medidas cuando el Coronavirus no se ha ido y flexibilizar es correr un riesgo muy alto”, dijo el funcionario.