Tutela para reabrir bares y discotecas con venta de licor

El abogado litigante Alejandro Ramírez Zuluaga, dijo en Caracol Radio que más de 50 empresarios del sector de bares y discotecas de Manizales han decidido entablar una acción de tutela pidiendo que se garantice la libertad de empresa, ya que se desconocen los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales deben ser acatados por parte de las entidades públicas aunque se esté viviendo un estado de emergencia por la pandemia.

Aseguró que las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional los llevaron a la quiebra debido al cierre de sus establecimientos desde hace varios meses; pues a pesar de haberse permitido la apertura a más del 90 por ciento del comercio esta actividad ha quedado prácticamente en el olvido, aunque se cuente con todas las adecuaciones de los locales de acuerdo con los requisitos exigidos por los Ministerios de Comercio y Salud.

Acerca de la medida que permite a los alcaldes del país aprobar la reapertura de estos negocios pero sin la venta de licor, señaló que esta es una cláusula abusiva porque desnaturaliza el objeto social de estos establecimientos, lo cual se ve agravado por la proliferación de fiestas clandestinas en algunos barrios de Manizales, donde no se cumple con ningún protocolo de bioseguridad ni control.

“ Se volvió casi un chiste el hecho de que un bar o una discoteca pueda abrir pero tenga prohibido vender bebidas alcohólicas, ya que no se sabe en qué fundamenta tal decisión el Gobierno Nacional.”

Manifestó que se espera una respuesta positiva por parte de un juez constitucional acerca de esta petición, ya que mantener cerrados estos comercios es una medida que no es razonable y va en contra de la Constitución, porque se convierte en algo arbitrario que desconoce la legislación.

Agregó que la determinación de que no puedan expender licor no es lógica, ya que no hay ningún estudio científico ni médico donde se compruebe que el consumo de estas bebidas contribuye a incrementar el contagio de coronavirus entre las personas.

Sobre esta acción de tutela puntualizó que la misma vincula al Gobierno Nacional, a la Alcaldía de Manizales y a la Gobernación de Caldas, ya que así estas entidades pueden también proponer salidas a la grave situación económica del sector.

