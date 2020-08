Siguen las renuncias en la alcaldía de Cúcuta

La renuncia del secretario de educación del municipio Arturo Charria generó una serie de reacciones en el gobierno local, en el sector educativo y en los críticos de la administración.

La dimisión tomó por sorpresa a muchos por el papel que venía desempeñando y por sus logros durante los primeros ocho meses del año.

Aunque argumento en su dimisión asuntos personales la decisión provocó cuestionamientos al alcalde al advertirse que durante esta semana dos de sus secretarios se fueron.

El concejal Álvaro Raad dijo a Caracol Radio que “el alcalde salga a dar una explicación de que está pasando con sus secretarios. Estas renuncias, esta al garete que tenemos en el gobierno municipal realmente no lo podemos permitir. Acá es un tema preocupante, los ciudadanos necesitan saber la verdad. Los rumores son de una división interna y eso hay que aclararlo.

El ex concejal y crítico del gobierno Bachir Mired dijo a Caracol Radio que “no sabemos si hay una reestructuración política para ingresen nuevas fuerzas políticas al gabinete. La ciudadanía necesita saber que pasa, algo está pasando que el alcalde no tiene el control, por haber creado un gabinete heterogéneo o sencillamente hay un liderazgo acéfalo que no está llevando bien la política administrativa de los servidores. Que haga un protocolo de renuncias para saber quién está con él y quien no”.

Renzo Said columnista de El Espectador dijo a Caracol Radio que “adentro de la administración hay una crisis muy delicada que se ve reflejada en las políticas, en la forma como se está administrando la ciudad. Todo ese choque de trenes le hace a uno pensar que adentro hay como tres o cuatro alcaldes. Unas peleas internas.

Por eso yo propongo que los secretarios que salieron se reúnan y elaboren un documento que seguramente va hacer muy útil para comprender lo que esta pasado en la ciudad de Cúcuta”.

Mientras tanto la Alcaldía de Cúcuta mediante una carta respondió a lo ocurrido