En Copacabana abrieron postulaciones para mejoramiento de vivienda, conozca los requisitos

Copacabana, Antioquia

La alcaldía de Copacabana anunció que están abiertas las postulaciones para los mejoramientos de vivienda gestionados por el Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Copacabana, Invicorp, para los habitantes del municipio que posean una vivienda rural o urbana y que no hayan recibido subsidios para su adquisición o construcción.

Agregan que otros de los requisitos para dichos mejoramientos son: tener un puntaje del Sisbén igual o menor a C18, no estar ubicados en zonas de alto riesgo y las viviendas no pueden estar construidas en materiales provisionales como latas, telas asfálticas, plástico, madera, entre otros. Además, el mejoramiento no incluye mejoras de techos.

Los interesados en iniciar el trámite deben acercarse la oficina de Invicop, en el parque principal de Copacabana, calle 50 #50-22, o comunicarse a la línea telefónica (604) 274 5250, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Le puede interesar: Masacre en zona rural de Rionegro: seis personas muertas y una herida por arma de fuego

Finalmente, agregan que a través de Invicop se pueden gestionar convenios y alianzas con entidades y constructoras como el Ministerio de Vivienda, Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA, Comfama, entre otras, las cuales permiten acceder a programas de ahorro, asesorías y opciones de financiación, para los copacabanenses interesados en tener casa propia.