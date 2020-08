Líderes rechazan trinos de directora de turismo de Tumaco sobre masacre

Para Wiston Salas, líder social y defensor de derechos humanos en la costa pacífica de Nariño, calificar de “bandidos” a las víctimas de una masacre es anticiparse a las investigaciones que debe hacer la Fiscalía. Además de despectivo “logra revictimizar a los familiares”.

“Es lamentable que una funcionaria se exprese de esa manera, la alcaldesa de Tumaco, Emilsen Angulo, acompañó a familiares de las víctimas, entre estas a una mujer que perdió a casi toda su familia, y se solidarizó con ella, lo que contrasta con las expresiones de la directora de turismo, Guisell Escrucería”, dijo el defensor de derechos humanos.

“Este tipo de afirmaciones lo que hace es legalizar este tipo de actuaciones que se están dando en Tumaco y en Colombia”, agregó Salas, tras señalar que sin que haya avanzado la investigación de la Fiscalía, calificar de bandidos es “desafortunado y desastroso”, aún en el contexto que vive el municipio de Tumaco por cuenta de la violencia.

No es la primera vez que la funcionaria genera polémica por sus publicaciones en Twitter, por lo que piden un pronunciamiento de la alcaldesa de Tumaco y la Procuraduría.

La funcionaria se defiende

Entre tanto, en diálogo con Caracol Radio, Escrucería, textualmente, dijo que es “ácida y fría” en sus comentarios, pero no quiso ofender a quienes han perdido a sus seres queridos.

No obstante, señaló que su manifestación de “bandidos” la hizo con base en la información que la Policía suministró sobre la masacre y a la que tuvo acceso por ser parte de la administración.

Agregó que no se arrepiente, aunque no quiso referirse con indolencia a quienes lloran a sus víctimas, y que las críticas en su contra son un ataque a la alcaldesa Emilsen Angulo, quien hasta ahora no se ha pronunciado frente al tema.