"Cuando se matan entre bandidos da igual": directora de turismo de Tumaco

Luego de la masacre de seis personas en el corregimiento de la Guayacana, graves declaraciones encendieron la polémica en Tumaco, por cuenta de una serie de trinos de la directora de turismo del puerto.

Guisell Escrucería, quien se identifica en Twiter como @Dafuckgigi, publicó que los muertos "bandidos" daban igual, mientras que el atentado a una patrulla de la Policía sí importaba.

“Ni me pregunten por los muertos de Tumaco, porque eso siempre ha sido así... Si usted anda en cosas que no debe, pues debe atenerse a las consecuencias. Recuerden que no vivimos en Suiza”, escribió.

La situación de inmediato generó reacciones entre la comunidad y familiares de las víctimas al considerar que sus expresiones se entienden como una justificación para los asesinatos.

Aunque las manifestaciones se realizan desde la cuenta personal de la funcionaria, líderes aseguran que en medio del dolor que se vive por la violencia en ese municipio, este tipo de palabras no contribuyen en nada a la reconciliación que se necesita en un territorio victimizado.

No es la primera vez que la funcionaria realiza en su cuenta personal este tipo de expresiones que generan polémica entre la comunidad.