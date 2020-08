Congresistas de Boyacá piden al Gobierno que se cumplan los acuerdos de paz

Congresistas de la bancada del partido Alianza Verde en Boyacá aseguraron que el país no es merecedor del dolor que están produciendo las masacres en el país, después de tanto esfuerzo por conseguir la paz.

El senador por Boyacá, y exministro de justicia, Jorge Eduardo Londoño, sostuvo que “tenemos el corazón arrugado. Este no es tiempo para hallar culpables del triste contexto, pero sí lo es para exigirle a quienes están administrando el país, que paren estas masacres, o nos regalan miedo para vendernos seguridad?. Los jóvenes de Colombia claman por la vida, y son distintas voces de jóvenes las que hacen un llamado desde cada rincón del país, por el respeto a la vida. Mi corazón está arrugado de dolor ante tanta masacre. Me duele el abandono del Gobierno Nacional y su poco interés por la vida de muchos colombianos, necesitamos cumplimiento de los acuerdos de paz, ya”.

Le puede interesar:

Por su parte, el representante a la Cámara por Boyacá del partido Verde, Wilmer Leal dijo que “los que ponen los muertos en este país le hablan presidente Duque, pero es triste la desconexión del Estado con el país es impresionante. Presidente, qué debe pasar para que el Gobierno actúe de verdad más allá de un saludo a la bandera, ya no hay explicación que permita entender esta barbaridad. ¿Cuántas masacres más debemos esperar, para que se cumplan los acuerdos de paz? No más, esta no es la Colombia que merecemos. Estas vidas perdidas parecieran no representar más que cifras de su nefasto gobierno”.

Indicaron que el país no aguanta una tragedia más como esta, y que el gobierno debe tomar las masacres más allá que simples datos, y le cuestionaron a que número de muertos más se debe llegar para poner en marcha la implementación de los acuerdos de la Habana.