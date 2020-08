Ibagué tiene nueva Secretaria de Cultura

Greis Cifuentes Tarquino, activista cultural y social con experiencia en cargos públicos y privados, tomó posesión como la nueva Secretaria de Cultura de Ibagué.

Como parte de su experiencia en el campo, ha trabajado en el Ministerio de Cultura, Consulado de Colombia en New York, la Comisión Fullbright en Alemania y Colombia y en la Fundación Nacional Batuta.

Cifuentes es egresada del colegio La Presentación de ibagué, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Cooperación Internacional y Desarrollo de I’Université de Montpellier de Francia, y en la actualidad, cursa su último año de doctorado en la University of the West of Scotland, donde enfoca su estudio sobre el rol de la cultura y las artes en el postconflicto de Colombia.

“Vamos a continuar trabajando por la democratización y el acceso a la cultura, por posicionar a Ibagué como un referente nacional e internacional en este ámbito, y por tener finalmente el Panóptico como nuestro gran complejo cultural”, aseguró la nueva secretaria.

Además, añadió que trabajará en la diversificación de las expresiones artísticas y culturales, fortalecimiento de la EFAC, formulación de la política cultural del Municipio y continuará con el proyecto para que la Capital Musical pertenezca a la red de ciudades creativas ante la Unesco.